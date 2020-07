Offiziell: Trainer Dieter Hecking und HSV gehen getrennte Wege - Nachfolger-Suche beginnt

Die Ära von Trainer Dieter Hecking beim Hamburger SV ist nach nur einem Jahr beendet: Der Verein bestätigte am Samstag Medienberichte , wonach er mit dem 55 Jahre alten Coach keinen neuen Vertrag für die dritte Zweitliga-Saison des HSV abschließen werde. Hamburger Morgenpost und Hamburger Abendblatt hatten bereits am Freitag nach einem Treffen von Hecking mit Sportvorstand Jonas Boldt berichtet, dass sich eine "Trennung im Guten" abzeichne. Nach Informationen der Bild habe Hecking ein Angebot für einen neuen Vertrag abgelehnt. Als mögliche Nachfolger werden André Breitenreiter (zuletzt Hannover 96 ), Dimitrios Grammozis ( SV Darmstadt 98 ) und der kurz vor Saisonende bei der TSG Hoffenheim entlassene Alfred Schreuder gehandelt.

"Wir hatten einen sehr offenen, ehrlichen Austausch. Wir haben erst die Analyse der abgelaufenen Saison vorgenommen und uns anschließend über die Möglichkeiten für die kommende Spielzeit unterhalten. Unterm Strich sind wir dadurch etwas gezwungen, einen veränderten Weg einzuschlagen", wird Sportvorstand Boldt in der HSV-Stellungnahme zu Heckings Abschied zitiert. Hecking selbst erklärte: "Ich werde, nach ausführlichen Gesprächen u.a. mit Jonas Boldt, meine Tätigkeit in Hamburg nicht fortführen. Ich möchte den Verantwortlichen auch die Möglichkeit geben, in der Nach-Corona-Zeit und unter veränderten Bedingungen die nun nötigen Schritte zu gehen."