Perfekt: Türkei vermeldet Einigung mit U21-Trainer Stefan Kuntz – Vorstellung am Montag

Nun ist es perfekt: Stefan Kuntz wird sein Amt als Coach der deutschen U21 niederlegen und den Trainer-Posten der türkischen Nationalmannschaft übernehmen. Dort tritt der 58-Jährige die Nachfolge von Senol Günes an, von dem sich die Türkei nach der 1:6-Pleite in der WM-Qualifikation gegen die Niederlande getrennt hatte. Der türkische Verband TFF bestätigte am Sonntag die Einigung. Die Vorstellung soll am Montag um 15 Uhr stattfinden. Die Zusammenarbeit soll laut Angaben der Bild auf drei Jahre ausgelegt sein. Anzeige

Der Vertrag von Kuntz beim DFB lief zuvor noch bis 2023, der Verband hatte ihm jedoch am vergangenen Freitag eine Freigabe erteilt, sollte er sich mit der türkischen Nationalmannschaft einigen. Der Europameister von 1996 war einst als Profi in der Türkei aktiv. In der Saison 1995/96 lief er für Besiktas Istanbul auf.