Offiziell: UEFA schafft Auswärtstorregel für ihre Klubwettbewerbe ab - Ceferin liefert Begründung

Das ist ein Hammer für die Champions League , Europa League und die neu eingeführte Conference League: Die UEFA schafft zur neuen Saison die sogenannte Auswärtstorregel für ihre Klubwettbewerbe ab. Bei Gleichstand nach Hin- und Rückspiel soll es damit künftig eine Verlängerung und gegebenenfalls Elfmeterschießen geben. Dies teilte der europäische Fußballverband am Donnerstag mit. Lediglich bei den zusätzlichen Kriterien bei der Bestimmung der Reihenfolge in Gruppen sollen die Auswärtstore weiter höher gewichtet werden - wenn andere Kriterien ausgeglichen sind, käme dann die Mannschaft eine Runde weiter, die in allen Gruppenspielen mehr Auswärtstore erzielt hat.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin ließ sich in der Mitteilung wie folgt zitieren: „Die Auswärtstorregel ist seit ihrer Einführung im Jahr 1965 fester Bestandteil der UEFA-Wettbewerbe. Die Frage ihrer Abschaffung wurde jedoch in den letzten Jahren bei verschiedenen UEFA-Sitzungen diskutiert. Obwohl es keine Einigkeit in den Ansichten gab, haben viele Trainer, Fans und andere Fußballakteure ihre Fairness in Frage gestellt und sich für eine Abschaffung der Regel ausgesprochen.“ Die Regel halte inzwischen Heimmannschaften insbesondere in den Hinspielen vom Angriff ab und laufe damit ihrem ursprünglichen Zweck zuwider.