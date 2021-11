Andriy Shevchenko ist neuer Trainer des CFC Genua. Das bestätigte der Serie-A-Klub am Sonntag nur zwei Tage nach dem 2:2 bei Aufsteiger FC Empoli. Der ehemalige ukrainische Nationaltrainer übernimmt ab sofort die sportlichen Geschicke bei den Italienern, die mit dem Trainerwechsel auf den ausbleibenden Erfolg in der laufenden Spielzeit reagieren. Der 45-Jährige unterschreibt in Genua einen Kontrakt bis Juni 2024. Anzeige

Shevchenko tritt damit die Nachfolge von Davide Ballardini an, der erst am Samstag von seinen Aufgaben beim aktuellen Tabellen-17. der italienischen Eliteliga entbunden worden war. Genua holte in der angebrochenen Saison bislang lediglich einen Saisonsieg und steckt mit neun Zählern punktgleich mit dem auf Abstiegsplatz 18 rangierenden Stadtrivalen Sampdoria im Tabellenkeller fest.

Ukraine-Ikone Shevchenko soll den Klub nun zurück in die Spur führen. Zuletzt war der 45-Jährige Trainer der ukrainischen Nationalmannschaft, hatte seinen Vertrag dort im August 2021 jedoch überraschend auslaufen lassen. Der Ex-Stürmerstar der Ukraine und des AC Mailand hatte die Mannschaft etwas mehr als fünf Jahre trainiert.