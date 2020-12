Offiziell: Union Berlin verlängert Vertrag mit Trainer Urs Fischer

Der 1. FC Union Berlin beschert seine Fans vorzeitig. Am Dienstagmorgen gab der Klub bekannt, den mit Trainer Urs Fischer (54) zum Saisonende auslaufenden Vertrag zu verlängern. Auch Co-Trainer Markus Hoffmann erhält ein neues Arbeitspapier. Über die Länge der neuen Verträge machten die Berliner keine Angaben. "Ich habe mich bei Union von Anfang an wohlgefühlt und tue das bis heute", wird Fischer in einer Vereinsmitteilung zitiert. Die gesamte Atmosphäre im Verein ermögliche ihm ruhiges und konzentriertes Arbeiten, "ich freue mich darauf, diese Arbeit noch länger hier fortzusetzen.“ Anzeige

Fischer hatte den Verein zur Saison 2018/19 übernommen und in seiner ersten Spielzeit direkt den Aufstieg mit Union in die Bundesliga geschafft. Insbesondere die beiden Relegationsspiele gegen den VfB Stuttgart (2:2/0:0) dürften den Union-Fans für immer im Gedächtnis bleiben, noch nie zuvor hatten die Eisernen den Sprung in die Bundesliga geschafft.

In Bildern: Die Trainer von Union Berlin seit 2004. Von Frank Wormuth bis Urs Fischer: Die Trainer von Union Berlin der letzten 15 Jahre ©

Nach dem souveränen Klassenerhalt in der vergangenen Saison, als die Berliner beachtliche 41 Punkte sammelten, und dem guten Start in diese Runde ist die Verlängerung der logische Schritt. "Wir schätzen Urs Fischer als Menschen, der wunderbar zu Union passt und als hervorragenden Trainer, mit dem wir gerne länger zusammenarbeiten möchten", wird Unions Präsident Dirk Zingler in einer Vereinsmitteilung zitiert. Zingler freue sich, dass die Wertschätzung auf Gegenseitigkeit beruhe.

Manager Oliver Ruhnert, der ebenfalls zur Saison 2018/19 in die erste Reihe aufgerückt war, kommentierte: "Auf und neben dem Platz spielt er für uns eine enorm wichtige Rolle." Fischer stehe für akribische und erfolgreiche Arbeit, und das bereits seit über zwei Jahren, "da ist eine Verlängerung nur berechtigter Ausdruck unserer gegenseitigen Wertschätzung."