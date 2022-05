Offiziell verabschiedet: Florian Grillitsch verlässt die TSG Hoffenheim am Saisonende – Zukunft offen

Die TSG 1899 Hoffenheim hat Mittelfeldspieler Florian Grillitsch offiziell verabschiedet - obwohl dessen neuer Klub noch nicht bekannt ist. Sportchef Alexander Rosen und Geschäftsführer Frank nahmen die Ehrung vor dem Bundesliga -Spiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag im Sinsheimer Stadion vor. Der Vertrag des österreichischen Nationalspielers, der nicht zum Aufgebot gehörte, läuft am 30. Juni aus.

Grillitsch richtete Abschiedsworte an die Kraichgauer. "Es fällt mir schwer, Servus zu sagen. Aber in der Karriere eines Profifußballers kommt irgendwann der Moment, etwas Neues zu wagen, sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Dennoch habe ich mit dem Verein, den Fans und dem Team hier in den vergangenen Jahren viele wunderbare Momente erlebt, die ich nicht vergessen werde“, wird der 26-Jährige in einer Klub-.Mitteilung zitiert: "Ich habe als ganz junger Spieler in Hoffenheim ein hervorragendes Umfeld für meine Entwicklung vorgefunden und würde diese Entscheidung jederzeit wieder so treffen. Natürlich werde ich den Weg der TSG intensiv verfolgen und drücke dem Klub die Daumen."