Offiziell: VfB Stuttgart verpflichtet Türkei-Talent Ömer Faruk Beyaz ablösefrei

Der VfB Stuttgart hat sich die Dienste von Ömer Faruk Beyaz gesichert. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt ablösefrei von Özil-Klub Fenerbahce Istanbul in die Bundesliga. Wie die Schwaben am Mittwoch vermeldeten, unterzeichnete das türkische Top-Talent beim VfB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

"Ömer ist ein außergewöhnliches Talent und zählt in seinem Jahrgang zu den begehrtesten Spielern in ganz Europa. Dass er mit 17 Jahren bereits für die Profimannschaft von Fenerbahce und die türkische U21-Nationalmannschaft gespielt hat, unterstreicht zusätzlich sein großes Potenzial", wird VfB-Sportdirektor Sven Mislintat in einer Pressemitteilung zitiert. Beyaz wechsle trotz großer Konkurrenz ablösefrei nach Stuttgart. Wie verschiedene Medien berichteten, zeigten unter anderem Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg Interesse am Mittelfeldspieler. "Ömer wird bei uns alle Zeit bekommen, um sich in der neuen Umgebung zurecht zu finden und die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu gehen", so Mislintat.