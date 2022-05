Transfer perfekt: VfL Bochum verpflichtet Zweitliga-Torjäger Philipp Hofmann vom Karlsruher SC

Der VfL Bochum plant nach dem sicheren Klassenerhalt für das zweite Bundesliga-Jahr in Folge. Für die kommende Saison verstärkt sich der Revierklub mit Angreifer Philipp Hofmann vom Karlsruher SC. Der Zweitliga-Torjäger kommt nach seinem Vertragsende am Saisonende ablösefrei zum Aufsteiger. Das bestätigte der Klub am Mittwoch. Beim Team von Cheftrainer Thomas Reis unterschreibt der 29-Jährige einen Vertrag bis 2024.

