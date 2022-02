Offiziell: Werder Bremen verlängert Vertrag mit Geschäftsführer Frank Baumann

Werder Bremen geht mit Geschäftsführer Frank Baumann in die Zukunft. Wie der Zweitligist am Sonntag mitteilte, wurde der Vertrag mit dem 46-Jährigen bei den Hanseaten bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Die Entscheidung über eine Ausweitung des Kontrakts sei innerhalb des Aufsichtsrats einstimmig getroffen worden, heißt es in der Klub-Mitteilung. Anzeige

Aufsichtsratschef Marco Fuchs erklärte die Beweggründe für eine weitere Zusammenarbeit. "In der Diskussion um die Entscheidung haben wir als Aufsichtsrat sehr intensiv die letzten Monate, aber natürlich auch die letzten Jahre von Franks Arbeit analysiert und kritisch betrachtet. In dieser Zeit erlebte der Verein mit dem Abstieg eine Zäsur", wird der 59-Jährige in der Vereinsmitteilung zitiert. "Für uns stehen nicht kurzfristige Ergebnisse im Fokus, sondern die Schaffung nachhaltiger Strukturen. Und hier hat Frank in den letzten Monaten auf der Basis einer kompromisslosen Analyse der aktuellen Situation gezeigt, dass er einen klaren Plan entwickelt und vieles davon bereits auf den Weg gebracht hat."

Baumann, dessen Vertrag in Bremen im Sommer ausgelaufen wäre, ist sich der Herausforderungen bei Werder bewusst. "Wir befinden uns weiterhin in keiner leichten Zeit für den Verein. Von daher schätze ich das mir entgegengebrachte Vertrauen umso mehr und freue mich auf eine weiterhin konstruktive und kritische Begleitung durch den Aufsichtsrat. Ich habe noch viel Energie und Leidenschaft, um gemeinsam mit meinen Geschäftsführerkollegen und dem gesamten Team sowie allen Mitarbeiter*innen Werder in eine sportlich erfolgreichere Zukunft zu führen", so der Bremer Geschäftsführer.