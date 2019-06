Offiziell: Weserstadion heißt jetzt anders - Werder Bremen verkauft Stadionnamen für zehn Jahre

Werder Bremen hat es getan! Der Bundesligist hat seinen Stadionnamen an ein Immobilien-Unternehmen verkauft. Der viermalige deutsche Meister wird in der kommenden Saison im „wohninvest Weserstadion“ auflaufen, teilte der Klub am Donnerstag mit. Der Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2029 und bringt der Bremer Weserstadion GmbH rund 30 Millionen Euro ein. An der Gesellschaft ist der Verein, wie auch die Stadt zu 50 Prozent beteiligt.