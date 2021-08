Offiziell! Wolverhampton holt RB Leipzigs Hee-chan Hwang

Leipzig. Nach Alexander Sörloth verlässt auch Hee-chan Hwang Bundesligist RB Leipzig. Das bestätigte der Klub am Sonntagabend. Demnach wechselt der Südkoreaner zunächst für ein Jahr auf Leihbasis zu den Wolverhampton Wanderers in die Premier League. Finden die Engländer gefallen am Stürmer, besteht im Anschluss ein Kaufoption. Anzeige

Der Angreifer wechselte erst im vergangenen Sommer vom FC Red Bull Salzburg an die Pleiße. In Österreich hatte er unter Coach Jesse Marsch mit einer starken Quote (40 Spiele, 16 Tore, 22 Vorlagen in der Saison 2019/20) auf sich aufmerksam gemacht. Die Hoffnungen auf Leipziger Seite waren also groß. Der Stürmer sollte helfen, den abgewanderten Timo Werner zu ersetzen.