Offiziell: Würzburger Kickers beurlauben Trainer Schwarz – Santelli übernimmt bis Saisonende

Die Würzburger Kickers haben sich von Trainer Danny Schwarz getrennt. Wie der Tabellenletzte der 3. Liga am Donnerstag mitteilte, übernimmt Nachwuchsleiter Ralf Santelli ab sofort das Training. Der 53-Jährige bleibt vorerst bis zum Saisonende Cheftrainer. Santelli sitzt im Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den MSV Duisburg erstmals auf der Bank.

"Wir bedanken uns sehr für das große Engagement, das Danny und Benny Schwarz für unseren Verein an den Tag gelegt haben. Leider ist es Ihnen in der Zeit nicht gelungen, dem Team die nötige Stabilität für den Kampf um den Klassenerhalt zu geben", erklärte der Vorstandsvorsitzende Christan Jäger in einer offiziellen Mitteilung. Der neue Coach Santelli sagte: "Wir müssen gegen Duisburg den Turnaround schaffen. Ich werde zusammen mit meinem Trainerteam alles versuchen, dass wir die Mannschaft zurück in die Erfolgsspur bekommen und das Selbstvertrauen wieder herstellen. Es ist noch alles machbar in der Liga und das stimmt mich weiterhin sehr zuversichtlich, dass wir die Kickers im Profigeschäft halten werden."