Offiziell: Zlatko Dalic verlängert als kroatischer Nationaltrainer – Vertrag bis 2024

Zlatko Dalic bleibt bis zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland Nationaltrainer Kroatiens. Der kroatische Verband HNS bestätigte die Verlängerung des Vertrags am Mittwoch. Der 56-Jährige sei voller Energie, das kroatische Team zu großen Erfolgen zu führen und die Menschen in Kroatien glücklich zu machen, sagte Dalic am Mittwoch in der offiziellen Verbandsmitteilung. "Für mich gibt es keine größere Ehre, als die kroatische Nationalmannschaft zu führen."

