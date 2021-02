Offiziell: Zweitliga-Duell zwischen dem SC Paderborn und 1. FC Heidenheim fällt aus

Die Partie in der 2. Bundesliga zwischen dem SC Paderborn und dem 1. FC Heidenheim findet nicht wie geplant am heutigen Sonntag (13.30 Uhr) statt. Nach dem heftigem Wintereinbruch fällt die Begegnung dem Wetter zum Opfer. Das gab die Deutsche Fußball Liga am Sonntagmittag bekannt. "Aufgrund starker und anhaltender Schneefälle ist eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet. Aus diesem Grund hat die DFL im Einvernehmen mit dem Schiedsrichter entschieden, das Spiel zu verlegen", schreibt die DFL in einer offiziellen Mitteilung. Ein neuer Spiel-Termin werde zeitnah bekanntgeben. Anzeige

Seit 6 Uhr in der Früh waren rund 25 Helferinnen und Helfer damit beschäftigt, den Rasen der Benteler-Arena vom Schnee zu befreien. Zudem hatte die Feuerwehr, ob Schnee und Eis am Stadiondach für Gefahr sorgen könnten. Um 12 Uhr traf die Platzkommission um Schiedsrichter Guido Winkmann (Kerken) bei einer weiteren Platzbegehung die Entscheidung gegen eine Austragung. "Es liegt einfach zu viel Schnee in der Benteler-Arena. Die Gefahr für die Spieler ist zu groß und es wäre kein fairer Wettbewerb gegeben" schreibt der SCP via Twitter.