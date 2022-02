Offiziell: Zweitliga-Klub FC Schalke 04 trennt sich vorzeitig von russischem Hauptsponsor Gazprom

Der Schalker Vorstand habe die Trennung "mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen" heißt es zunächst lediglich in einem kurzen Tweet des Klubs. In einem späteren Statement auf der Vereinshomepage teilte S04 mit: "Die vollständige finanzielle Handlungsfähigkeit des Vereins bleibt von dieser Entscheidung unberührt. Die Vereinsführung ist zuversichtlich, zeitnah einen neuen Partner präsentieren zu können."

Schon am vergangenen Donnerstag hatten die Schalker auf den russischen Angriffskrieg reagiert und nach Abprache mit Gazprom Germania entschieden, das Logo des Unternehmens vom Trikot zu nehmen. Am Sonntag war auf der Brust der Spieler stattdessen der Schriftzug "Schalke 04" zu lesen. Bei den Fans fand diese Trikot-Variante großen Zuspruch: Nachdem es das Dress am Montagmorgen in begrenzter Stückzahl zu kaufen gab, brach der Online-Shop des Klubs zwischenzeitlich zusammen. Auch der von Gazprom entsandte Aufsichtsrat Matthias Warnig hatte sein Mandat niedergelegt.