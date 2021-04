Offiziell: Zweitliga-Spiel zwischen Holstein Kiel und Jahn Regensburg abgesagt – Stöver: "Extrem bitter"

Und täglich grüßt das Murmeltier: Erneut ist in der 2. Bundesliga ein Spiel von Holstein Kiel wegen eines Corona-Falles abgesagt worden. Das für Samstag angesetzte Heimspiel von Holstein Kiel gegen Jahn Regensburg kann nicht wie geplant angepfiffen werden, weil sich ein Teil der Kieler Mannschaft nach einer Anordnung des Kieler Gesundheitsamtes in Selbstisolation begeben musste. Laut Kicker sind 14 Spieler von der häuslichen Quarantäne betroffen.

Zuvor hatte Holstein bekannt gegeben, dass bei der Testreihe am Donnerstag Keeper Ioannis Gelios positiv auf das Virus getestet worden war . Der Torwart habe "leichte Symptome" angegeben, hieß es. Ein neuer Termin für das Spiel werde "schnellstmöglich bekanntgegeben", so die DFL weiter. Die Schleswig-Holsteiner hatten die Absetzung des Spiels beantragt.

Holstein droht Terminchaos: "Stellt uns vor große Herausforderungen"

"Diese Nachricht des Gesundheitsamtes zur Teilquarantäne hat uns überrascht und ist natürlich extrem bitter. Die Entscheidung stellt uns für den restlichen Saisonverlauf vor große Herausforderungen. Dennoch tragen wir diese selbstverständlich mit, so dass uns nichts anderes übrig bleibt, als auch diese Situation zu akzeptieren und anzunehmen", sagte Holstein-Boss Uwe Stöver.

Die Kieler waren nach einer 14-tägigen Quarantäne gerade erst in den Spielbetrieb zurückgekehrt und hatten die Partien beim VfL Bochum (1:2) und 1. FC Heidenheim (0:1) verloren. "Ich würde mich mal gerne wieder vernünftig auf ein Spiel vorbereiten können“, klagte Trainer Ole Werner. In der 2. Liga waren zuletzt schon je zwei Partien des Karlsruher SC und des SV Sandhausen verlegt worden. Denn beide Teams mussten sich nach Corona-Fällen in eine 14-tägige häusliche Isolation begeben.