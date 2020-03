Oh, Johnny! Ex-96-Stürmer Jonathas positiv auf Coronavirus getestet

Auch in seiner neuen fußballerischen Heimat bleibt der ehemalige Angreifer von Hannover 96 Jonathas nicht unbedingt vom Glück verfolgt. Der mittlerweile wieder für seinen Ex-Klub FC Elche in der zweiten spanischen Liga aktive Brasilianer wurde am Samstag auf das Coronavirus getestet, nachdem er über Fieber und Atemprobleme klagte.