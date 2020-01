Ohne acht Akteure: RB Leipzig startet Vorbereitung auf die Rückrunde

Leipzig. Mit dicken Mützen, in Schals und Halstücher eingepackt und teilweise mit gesunder Urlaubsbräune flitzten die Profis von RB Leipzig am Montagvormittag über den Rasen im Trainingszentrum am Cottaweg, als Coach Julian Nagelsmann seine Spieler nach der Winterpause wieder in Empfang nahm. Als Erster und mit 45 Minuten Verspätung kam Nagelsmann selbst aus den Räumen der RB-Akademie am Cottaweg, als Zweiter folgte Torhüter Peter Gulacsi, wenige Minuten später schließlich der Rest der Mannschaft. Kinder standen am Absperrgitter und warteten mit Stiften und großen Augen auf Autogramme. Yussuf Poulsen, Lukas Klostermann und Emil Forsberg nahmen sich vor der Einheit ein paar Minuten Zeit für die kleinen und erwachsenen Fans, von denen rund 400 gekommen waren. Auf Nationalspieler Timo Werner und Stefan Ilsanker (beide Erkältung) mussten die Anhänger verzichten.