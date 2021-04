Ohne Angelino und Halstenberg: RB Leipzigs Personal-Update vor dem Duell gegen die Bayern

Dabei war die Vorbereitungszeit für Trainer und Team sehr kurz, denn die meisten RB-Profis trafen erst am Donnerstag wieder am Cottaweg ein. „Ich sehe heute viele Spieler das erste Mal. Wir haben mit die meisten Nationalspieler, da ist die Vorbereitung inhaltlich nicht wirklich prickelnd. Aber ich bin motiviert, habe das Training schon um 9.30 Uhr zusammengestellt, obwohl wir erst um 14.30 Uhr anfangen“, gab der Bullen-Coach bei der Pressekonferenz an Karfreitag Einblick in die Tagesplanung .