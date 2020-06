Ohne Besucher fehlt Geld: Wann wird es auf der Neuen Bult wieder voll?

„14 Rennen – war doch gar nicht so schlimm, oder?“, fragte Bult-Chef Gregor Baum mit einer Portion Ironie in die Runde im Absattelring, als er die letzte Mini-Siegerehrung des Marathon-Renntages hinter sich gebracht hatte. 14 Rennen an einem Tag hatte es in der deutschen Turfgeschichte bislang nur zweimal gegeben, zuletzt vor 19 Jahren in Hamburg.

Weil wegen der Corona-Pandemie etliche Renntage in Deutschland ausgefallen sind und ein großer Nachholbedarf an Zucht- und Leistungsüberprüfungen für die Edelgalopper besteht, sind die Geisterveranstaltungen seit Anfang Mai so vollgepackt. „Es geht auch darum, Verdienstmöglichkeiten für die Besitzer zu schaffen. Man muss denen was anbieten“, erklärte Baum, Präsident des veranstaltenden Hannoverschen Rennvereins. „Die Besitzer haben es schwer im Moment. Insofern ist es gut, wenn wir ein großes Angebot haben.“