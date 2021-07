Ohne Druck ins Derby: Mosers Bult-Galopper Santorini geht als Außenseiter an den Start

Für einen Galopp-Trainer in Deutschland ist die Teilnahme am Derby das Größte. Erst recht wenn es die erste ist. Dominik Moser lässt sich jedoch nichts anmerken. „Ich bin nie so aufgeregt vor Rennen“, versichert der Bult-Trainer trocken. „Ich gucke eher aufs Wetter.“ Anzeige Neues Geläuf Es hat ziemlich viel geregnet in den letzten Tagen in Hamburg. Das Geläuf auf der Rennbahn in Horn ist mittlerweile weich bis teilweise schwer. Ein Rätsel, wie Mosers Starter – Hengst Santorini – damit klarkommt. „Wir wissen es nicht, weil er noch nie auf solchem Boden gelaufen ist“, erklärt Moser.

Bilder vom Renntag auf der Neuen Bult (20. Juni 2021) Bilder vom Renntag auf der Neuen Bult (20. Juni 2021) © Florian Petrow

Teilnahme seit Montag sicher Die Teilnahme des dreijährigen Galoppers steht seit dem letzten Streichungstermin am Montag fest. Santorini, der aus der Zucht des Gestüts Brümmerhof von Bult-Chef Gregor Baum und dessen Frau Julia stammt, schaffte es letztlich sicher in das auf 20 Pferde begrenzte Feld. Er wurde vom Chefhandicapper mit einem Generalausgleichsgewicht von 89 Kilo auf Rang zwölf einsortiert.



Am Mittwoch wurden die Startboxen ausgelost. Santorini hat die 17 bekommen. Für Statistikfreunde: Noch nie hat ein Pferd aus der 17 oder der Boxnummer 9 das Rennen um das „Blaue Band“ gewinnen können. Aberglaube spielt keine Rolle Aberglaube spielt im Turf eine große Rolle. Nicht aber bei Moser. „Ich bin nicht abergläubisch. Mein einziges Ritual ist, am Vorabend des Renntages ein Glas Whisky zu trinken“, flachst er. Am Freitag um 6.30 Uhr hat Santorini in der Heimat Langenhagen seine letzte Arbeit vor dem Rennen erledigt, Moser war mit dem Training zufrieden. Das Wichtigste: Das Pferd ist gesund, „ihm geht es gut“. Insofern ist der Trainer optimistisch für das wichtigste Rennen des Jahres in Deutschland. Im Sattel sitzt Bult-Jockey Wladimir Panov.

Die Routine soll bleiben Sonntag nach dem Frühstück wird Santorini gegen 6 Uhr im Hänger nach Hamburg-Horn gefahren. Dort wartet er dann in einer Gästebox auf das Rennen, das um 16.05 Uhr startet. Moser will die Routine nicht ändern. „Santorini soll nicht merken, dass ein besonderes Rennen bevorsteht.“ Die Prüfung der Topkategorie Gruppe I führt über 2400 Meter und ist mit 650 000 Euro dotiert. Der Besitzer des Siegers bekommt 390 000 Euro, auch für Platz fünf (13 000 Euro) gibt es noch Preisgeld. "Natürlich gehen wir auf Sieg" „Natürlich gehen wir auf Sieg, das ist doch klar in so einem Rennen“, sagt Moser. Sein realistisches Ziel: „Ich möchte gerne ins Geld laufen.“ Also mindestens Platz fünf. Moser ist froh, dass Santorini aus dem Besitzerstall Hanse nicht zu den Favoriten gehört. So ist der Druck geringer. „Die Außenseiterposition ist gut für uns.“