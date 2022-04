Ohne erkrankten Ronaldo: ManUnited patzt im Rennen um die Champions League

Ohne den erkrankten Cristiano Ronaldo hat es am Abendspiel der Premier League am Samstag für Manchester United gegen Leicester City nur zu einem glücklichen 1:1 (0:0) gereicht. Der amtierende FA-Cup-Sieger aus Leicester ging im Old Trafford in der 63. Minute durch Kelechi Iheanacho in Führung, die Mannschaft des deutschen Interimstrainers Ralf Rangnick schlug aber nahezu postwendend zurück und kam durch Fred (66.) noch zum Ausgleich.

