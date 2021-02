Ohne Forsberg, mit Henrichs: RB Leipzigs Personal-Update vor dem Duell mit Liverpool

Wie in den vergangenen Liga -Spielen bereits bewährt, setzt Nagelsmann auch am Dienstag auf eine geschlossene Defensivleistung. Dann sei auch ein Duell auf Augenhöhe mit dem amtierenden englischen Meister möglich. In diesem Zusammenhang besonders erfreulich: Benjamin Henrichs sitzt mit im Flieger nach Budapest. Ob der 23-Jährige nach einer längeren verletzungsbedingten Pause gegen Liverpool wieder im Kader stehen wird, ist allerdings offen. Für Emil Forsberg hat es hingegen trotz anderslautender Prognosen nicht gereicht.

Nagelsmanns Personal-Update in der Übersicht:

Benjamin Henrichs: Die Einheiten, die der rechte Verteidiger mitgemacht hat, sahen gut aus, freute sich Nagelsmann. „Er wird mitreisen, um vor Ort mit uns zu trainieren. Wir werden am Mittwoch nach dem Spiel vormittags in Budapest nochmal trainieren, bevor wir die Rückreise antreten“, so der Bullen-Coach. Ein Kaderplatz sei möglich, aber „die Wahrscheinlichkeit eines Einsatzes ist sehr gering, weil er einfach noch nicht alle Belastungen voll mitgemacht hat.“ Am Sonntag wurde Henrichs deshalb mehr belastet als die anderen Spieler, um körperlich wieder aufholen zu können. „Er macht einen guten Eindruck und ist schmerzfrei. Ich bin guter Dinge, dass es gegen Berlin oder Gladbach wieder werden kann.“