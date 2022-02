Ohne Gericht: 96 streicht Abmahnung gegen Sturm-Ikone Schatzschneider

Vielleicht lässt sich das alles einfach so zusammenfassen: Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Oder auch wie 96-Martin Kind meint: „Das Ganze war überflüssig wie ein Kropf.“

Aber mal von vorn, in diesem Fall vom „Anstoß“. Bei der Talkrunde der Neuen Presse am 17. November, zwei Tage vor dem Heimspiel gegen Paderborn, ist Ex-Stürmer Martin Harnik zu Gast. Ex-Torjäger Dieter Schatzschneider kritisiert dabei den damaligen Trainer Jan Zimmermann. Er sagt unter anderem: „Es steckt so gutes Potenzial in der Mannschaft, das müsste auch mal einer wecken – mit der richtigen Aufstellung und der richtigen Taktik.“ 96 spielt nur 0:0 gegen Paderborn.

Am 23. November wird Schatzschneider in die 96-Geschäftsstelle gebeten. Sportchef Marcus Mann und Justiziar Reinhold Vogelsang überreichen dem Scout eine Abmahnung – seine erste. Die Begründung: „Diskreditierende Äußerungen“ beim NP-Talk „über die Arbeit von Cheftrainer Zimmermann“. Fünf Tage später, am 27. November, verliert Zimmermann 0:4 in Karlsruhe und wird zwei Tage später freigestellt. Inhaltlich deckt sich nun Schatzschneiders Kritik an Zimmermann ziemlich mit der von 96.