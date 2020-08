Ohne Hartmann und Taferner: Trainingsauftakt bei Dynamo Dresden

Dresden. Dynamo Dresden ist mit dem Auftakttraining in die Sommervorbereitung auf die Drittliga-Saison 2020/21 gestartet. Am Dienstag um 14.09 Uhr betraten 21 Spieler und das Trainerteam unter Chefcoach Markus Kauczinski den Rasen der Walter-Fritzsch-Akademie, dem neuen Trainingszentrum am Dresdner Messering.

„1970 waren wir in Wembley, jetzt haben wir so einen Rasen hier“, freute sich Dynamos neuer Übergangskoordinator „Hansi“ Kreische, der vor 50 Jahren den Freundschaftskick mit der DDR gegen England in der berühmten Londoner Arena mit 1:3 verlor.

Etwa 20 Zaungäste verfolgten das Auftakttraining, bei dem keine Zuschauer auf dem Gelände zugelassen waren. Neben Kreische verfolgte unter anderem auch der aktuell verletzte und vereinslose Ex-Dynamo-Torwart Benjamin Kirsten die Einheit, der nach seiner Meniskus-OP den ersten Tag ohne Krücken unterwegs war.

Neuzugänge allesamt dabei

Die erste Einheit der Schwarz-Gelben in der neuen Spielzeit begann mit einem Fototermin und fünf Minuten später begaben sich die Profis mit Fitnesstrainer Matthias Grahé auf die obligatorische Platzrunde zum Einlaufen. Anschließend ging es mit der Erwärmung der 18 Feldspieler weiter, während David Yelldell seine erste Einheit als Torwartcoach mit Kevin Broll, Patrick Wiegers und Stefan Kiefer leitete.

Neben den Stürmern Alexander Jeremejeff und Vasil Kusej, die zu Twente Enschede bzw. zum FK Ústí nad Labem ausgeliehen werden, fehlten zum Auftakt der erkrankte Marco Hartmann sowie der vom Training freigestellte Matthäus Taferner, der mit einem Wechsel in seine österreichische Heimat zum TSV Hartberg in Verbindung gebracht wird.

Die Neuzugänge waren dagegen allesamt dabei, unter ihnen auch der neue Rechtsaußen Agyemang Diawusie. Er trug eine Hose mit der Nummer 11. Sie hatte bislang als Rückennummer zu Alexander Jeremejeff gehört, dessen Ausleihe die Schwarz-Gelben am Dienstagnachmittag noch immer nicht bestätigt haben.

