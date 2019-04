Ohne Lasogga: Mit dieser Aufstellung spielt der HSV gegen Union Berlin

Die Ausgangslage ist klar: Der HSV hat 53 Punkte auf dem Konto und kann mit einem Sieg seinen zweiten Platz festigen, der am Saisonende zum direkten Aufstieg in die Bundesliga berechtigt. Verliert der HSV aber im Stadion an der Alten Försterei, zieht der dann punktgleiche 1. FC Union dank des besseren Torverhältnisses am HSV vorbei. HSV-Trainer Hannes Wolf setzt im Auswärtsspiel (ab 13.30 im SPORTBUZZER-Liveticker) weitestgehend auf die Aufstellung der Hamburger unter der Woche im DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig (1:3).

Diese HSV-Spieler stehen gegen Union Berlin in der Startelf: