Ohne Marvin Ducksch und Walace: Hannover 96 testet gegen den Grazer AK 

Für Hannover 96 steht am Mittwochabend das nächste Testspiel auf dem Programm: Die Mannschaft von Mirko Slomka testet um 18.30 Uhr beim österreichischen Zweitligisten Grazer AK. Es ist der dritte und letzte Test im Trainingslager in Stegersbach.

Samstag gegen Rostock

Nach der Niederlage gegen Hartberg und dem Sieg gegen Rostow will 96 das Trainingslager mit einem weiteren Erfolgserlebnis abschließen, ehe es am Freitag zurück nach Deutschland geht. Eine Pause bekommen die Profis allerdings nicht: Bereits am Samstag, 13. Juli, steht das nächste Testspiel auf dem Programm. Dann gastiert die Mannschaft von Trainer Mirko Slomka beim Drittligisten Hansa Rostock (15 Uhr).