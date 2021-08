Ohne Messi und Neymar: PSG gewinnt drittes Ligaspiel in Folge

Paris Saint-Germain hat ohne den noch nicht eingesetzten Neuzugang Lionel Messi sowie den Brasilianer Neymar auch sein drittes Saisonspiel in der französischen Liga gewonnen. Der Ex-Meister siegte am Freitag mit einiger Mühe 4:2 (2:1) bei Stade Brest, das mit zwei Unentschieden gestartet war.

Die deutschen Profis Thilo Kehrer und Julian Draxler kamen beide zum Einsatz: Kehrer spielte in der Abwehr durch, Draxler wurde in der 72. Minute eingewechselt. Kehren sie bald in die Nationalmannschaft zurück? Im Zusammenhang mit der Frage, ob Thomas Müller, Mats Hummels und Ilkay Gündogan auch künftig für die DFB-Auswahl spielen werden, sagte Flick in einem Interview der Süddeutschen Zeitung auch mit Blick auf den Dortmunder Marco Reus, Draxler und Kehrer: "Die spielen bei Topvereinen in der Champions League, und wenn sie da zeigen, was uns wichtig ist, dann heißt es 'herzlich willkommen'. Warum sollte ich bei irgendjemandem eine endgültige Entscheidung treffen und 'nein' sagen, wenn er uns helfen kann?"