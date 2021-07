Ohne neuen Verein, kein Teamtraining: Havelses Damer pokert um seine Zukunft

Der Offensivmann pocht auf ei­nen Wechsel. „Die 2. Liga wäre ein Traum für mich, aber auch die Chance bei einem ambitionierten Klub aus der 3. Liga wäre toll für meine Entwicklung“, sagt Damer. Er will den nächsten Schritt machen. Das ist nach seinen Leistungen zuletzt verständlich. Er hat das Zeug zum Profi. Doch verpokert er sich mit seinem Abwarten am Ende?

Großer Rückstand

Klar ist, dass alle Zweit- und Drittligisten im Spielbetrieb sind und seit vielen Wochen trainieren. Damer hat einiges aufzuholen. Sein Wunsch war es, schon viel früher bei einem neuen Arbeitgeber einzusteigen. Doch da­raus wurde bisher nichts.

Keine Anfrage von 96

Eine Anfrage seines Jugendvereins Hannover 96 blieb aus. Eine 96-Verpflichtung mit einer sofortigen Ausleihe nach Havelse ist ausgeschlossen. Er und sein Berater suchen weiter. nach einem passenden Deal. Damer: „Es ist schwer zu sagen, wann es eine Entscheidung gibt. Ich kann sie schon heute treffen, wenn ich möchte, oder es kann morgen ein Anruf kommen.“

Damer, der in der abgelaufenen Saison mit neun Scorerpunkten in neun Ligaspielen maßgeblichen Anteil am TSV-Aufstieg hatte, setzt damit immer noch da­rauf, dass es in Havelse weitergehen könnte. Die Idee ist einfach: Findet Damer keinen neuen Verein, will er beim TSV bleiben. Doch spielen die Havelser da überhaupt mit?

Bis zu einer gewissen Grenze scheint der TSV ge­sprächs­be­reit zu sein. Trainer Rüdiger Ziehl ging zweimal auf Damer zu, suchte das Gespräch und erklärte ihm seine Perspektive in Havelse.