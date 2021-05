Ohne Nkunku und Adams: RB Leipzigs Personal-Update vor dem Spiel gegen Dortmund

Leipzig. „Wir werden das Spiel mit voller Inbrunst angehen und möchten es auch gewinnen“, machte Trainer Julian Nagelsmann bei der Pressekonferenz vor dem Liga spiel bei Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) eine klare Ansage. „Wir werden niemanden schonen, der gesund ist. Unter Umständen werden sicherlich einige Spieler, die angeschlagen sind, nicht die vollen 90 Minuten spielen.“ Denn klar ist: Die Partie am Wochenende wird Einfluss auf das Pokald uell am Donnerstag gegen den BVB haben.

Für die Leipziger Profis geh es deshalb auch darum, Selbstvertrauen für den finalen Kampf um den Cup zu sammeln, so der Bullen-Coach. Das Ziel in der Bundesliga will er dennoch nicht aus den Augen verlieren. Mit einem Sieg würde RB Leipzig Platz zwei hinter den Bayern festigen. Deshalb liege der Fokus auch erst einmal klar auf der Bundesligapartie, betonte Nagelsmann „Danach werden wir bis zum Pokalspiel ausreichend Zeit zum Regenerieren und zum Vorbereiten haben.“