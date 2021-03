Pokal ohne Sabitzer: RB Leipzigs Personal-Update vor dem Viertelfinale gegen Wolfsburg

Leipzig. Zum zweiten Mal muss RB Leipzig am Mittwoch gegen einen Bundesliga-Konkurrenten im DFB-Pokal antreten. Mit dem VfL Wolfsburg gastiert eine starke Mannschaft mit einem aktuell sehr guten Lauf in der Red-Bull-Arena. Dass RB-Coach Julian Nagelsmann nun ausgerechnet im so wichtigen KO-Spiel gleich auf mehrere Akteure verzichten muss, kommt da mehr als unpassend. Aber die intensive Bundesliga-Partie gegen Borussia Mönchengladbach (3:2) hat anscheinend ihren Tribut gefordert. Denn Kapitän Marcel Sabitzer, der zur Halbzeit gegen die Fohlen ausgewechselt wurde, wird gegen die Wölfe nicht antreten können. Auch bei einem möglichen Einsatz von Verteidiger Marcel Halstenberg ist der Coach noch skeptisch. Außerdem fehlt weiterhin Linksaußen Angelino.

