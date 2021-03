Ohne Satzverlust! Zverev holt mit Final-Sieg gegen Tsitsipas in Acapulco 14. Titel

Alexander Zverev hat das Tennisturnier in Acapulco gewonnen. Der 23 Jahre alte Hamburger setzte sich im Endspiel am Samstag (Ortszeit) mit 6:4, 7:6 (7:3) gegen den an Nummer eins gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas durch. Für den 14. Finalsieg seiner Karriere auf der ATP-Tour benötigte Zverev zwei Stunden und 17 Minuten Spielzeit. Bei der mit 1,2 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung in Mexiko blieb der derzeit beste deutsche Tennisspieler in allen Partien ohne Satzverlust. Im Duell mit Tsitsipas war es für Zverev der zweite Sieg im siebten Match.

