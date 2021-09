Ohne Simakan bei Manchester City: Das ist RB Leipzigs Startelf

Manchester. Im ersten Champions-League-Spiel der Saison setzt RB Leipzigs Coach Jesse Marsch auf die Dienste von Routinier Emil Forsberg. Im Gastspiel bei Manchester United am Mittwochabend (21 Uhr, DAZN) beginnt der Schwede im offensiven Mittelfeld. Keine Änderungen gibt es in Sachen Angriff. Erneut kommt mit André Silva zunächst nur ein Stürmer zum Zug. Inn der Abwehr überrascht Marsch mit der Herausnahme von Mohamed Simakan, der zuletzt in der Innenverteidigung gesetzt war.

Die Sachsen gehen nicht gerade mit Rückenwind in die Partie. In der Bundesliga sind sie mit vier Niederlagen aus drei Spielen gestartet. Zuletzt setzte es am Samstag eine 1:4-Pleite gegen Rekordmeister Bayern München. Auch deshalb erwarten die wenigsten Experten sonderlich viel vom RB-Auftritt bei ManCity. Die Leipziger Profis sehen ihre Chance deshalb nicht zwingend auf der Ergebnisebene. "City ist eine der besten Mannschaften der Welt, aber es ist für uns eine Möglichkeit, unsere Mentalität zu zeigen", so Forsberg im Vorfeld. "Zu zeigen, dass wir füreinander da sind."