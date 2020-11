Ohne nominellen Stürmer! So sieht die Startelf von RB Leipzig gegen Paris aus

Leipzig. Zurück zu alten Erfolgsrezepten, könnte das Motto am Mittwochabend bei RB Leipzig heißen. Denn im dritten Champions-League-Gruppenspiel gegen Paris Saint-Germain (Anpfiff 21 Uhr) verzichtet Coach Julian Nagelsmann abermals auf einen etatmäßigen Stürmer. Statt dessen vertraut der Trainer beim Wiedersehen mit dem französischen Meister in der Offensive auf das Trio Forsberg-Nkunku-Olmo. Unter anderem gegen Istanbul Basaksehir (2:0-Sieg) hatte das in den vergangenen Wochen bereits gut geklappt.

