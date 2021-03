Angelino fehlt weiter: RB Leipzigs Personal-Update vor dem Spiel gegen Bielefeld

Leipzig. Endlich gibt es bei RB Leipzig gute Neuigkeiten in Sachen Konrad Laimer. Der Österreicher in dieser Woche nach langer Zeit wieder am Ball trainieren. Trainer Julian Nagelsmann freut sich, dass der 23-Jährige wieder am Cottaweg unterwegs ist. „Er läuft hier strahlend durchs Gelände“, sagte der Coach bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bielefeld. Anzeige

Fast alle Spieler an Bord

Für einen Einsatz des Mittelfeldspielers auf der Alm reicht es aber natürlich nicht. Welche Rolle er in dieser Saison überhaupt noch spielen kann, sei noch nicht abzusehen, so der Leipziger Cheftrainer. „Wir müssen sehen, wie die Saison verläuft. Er hat eine sehr gute Qualität, aber wenn er nur bei 80 Prozent ist, wird es nichts bringen, ihn einzusetzen."

Bis auf den Ausfall von Dayot Upamecano konnte der Coach vor dem Bundesliga-Duell überwiegend positive Nachrichten aus dem Lazarett verkünden. Für das Bielefeld-Spiel sind die meisten Spieler mit an Bord. Was durchaus wichtig ist, denn nach dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt muss bei der Arminia nun definitiv ein Sieg her, damit man überhaupt noch von einem Meisterschaftskampf sprechen kann.

Nagelsmanns Personal-Update in der Übersicht:

Dayot Upamecano: Der Verteidiger hat sich im Spiel gegen die Eintracht verletzt, musste nach einer knappen halben Stunde ausgewechselt werden. Am Tag danach stand nach einer MRT-Untersuchung fest, dass es sich um einen kleinen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel handelt. Voraussichtlich zehn bis 14 Tage wird der Abwehrriese nicht spielen können. „Wir wissen nicht zu 100 Prozent, wie lange er tatsächlich ausfällt. Ich hoffe, dass er nach der Länderspielpause wieder spielen kann. Wir werden das davon abhängig machen, wie schnell die Muskulatur heilt“, sagte der Coach.



Angelino: Der Spanier hat eine strukturelle Muskelverletzung, die an sich nicht so schlimm ist. Jedoch wurde der Linksaußen vorsorglich aus dem Spielbetrieb genommen, um die Lage nicht zu verschlimmern. Einen längeren Ausfall will RB Leipzig nicht riskieren. Deshalb soll er erst nach der Länderspielpause wieder ins Training zurückkehren. Der Heilungsverlauf sei derzeit grundsätzlich gut. Da die Verletzung aber nicht wirklich Probleme bereite, sei es auch schwierig den tatsächlichen Stand zu schätzen. „In der Länderspielperiode werden wir von Tag zu Tag sehen, wie weit er ist“, so der Coach.

Konrad #Laimer und Kevin #Kampl absolvieren am Dienstag individuelle Einheiten mit Ball auf dem Platz.



ℹ️ Mit einer Rückkehr von Konni ins Mannschaftstraining ist voraussichtlich Mitte April zu rechnen. pic.twitter.com/0KLbTPhTxj — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) March 16, 2021

Konrad Laimer: Gute Nachrichten gibt es endlich beim Langzeitverletzten. Der 23-Jährige habe nach langer Zeit mal wieder mit Ball trainiert. „Das sieht auch alles gut aus. Er hat gesagt, dass sich alles gut anfühlt, er hat nur minimale Beschwerden. Aber das sind eher Anpassungsthemen, nichts mehr an der kaputten Struktur. Er ist auf jeden Fall besser gelaunt, läuft strahlend durchs Gelände.“ Mitte April sollte der Österreicher ins Mannschaftstraining einsteigen können, schätze Nagelsmann. „Er war sehr lange weg. Wir müssen schauen, wie schnell er wieder auf sein Energielevel kommt.“