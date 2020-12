Ohne Weihnachtsmarkt und Kirchenbesuch: So feiert RB Leipzigs Trainer Weihnachten

Leipzig. Wie feiern Sie? „Es ist ja alles etwas eingeschränkt“, schmunzelt Julian Nagelsmann angesprochen auf seine Feiertagspläne. Wie so viele andere bedauert er die Lage. Denn auch der Coach von Bundesligist RB Leipzig würde das Weihnachtsfest gerne ausgelassener feiern und sich mit seinen Freunden und Verwandten treffen. Aber Corona-Krise und die damit verbundenen gesetzlichen Rahmenbedingungen machen auch vor dem Trainer eines Champions-League-Achtelfinalisten nicht Halt. „Ich feiere mit meiner Familie im kleinen legalen Kreis“, betont der 33-Jährige. Zwar seien die großen Verwandtschaftsbesuche auch unter Normalbedingungen nicht wirklich auf der Tagesordnung: „Meine Verwandtschaft wohnt relativ weit von meinem Heimatort weg, 750 Kilometer einfach.“ Die wenige Zeit, die er über die Feiertage zur Verfügung habe, wäre er da nur im Auto, lacht Nagelsmann. Anzeige

Was ändert sich also für den RB-Coach anno 2020? „Ich gehe in diesem Jahr nicht in die Kirche." Auch der Weihnachtsmarktbesuch mit alten Schulkameraden, der normalerweise am 23. Dezember auf dem Plan steht, muss aus gegebenem Anlass ausfallen. Dennoch freut er sich über die Feiertage mit seinen Lieben, "denn ich hab alle schon länger nicht mehr gesehen".

Auch seine Schützlinge werden nur bedingt verreisen. Kapitän Marcel Sabitzer beispielsweise bleibt in Leipzig, verbringt die Weihnachtstage hier mit seiner Frau und seiner Tochter. Ein Besuch in seiner Heimat Graz in Österreich würde eine Quarantäne von insgesamt zehn Tagen nach sich ziehen. „Jeder muss die Situation annehmen, wie sie ist, und es gibt auch Schlimmeres. In meiner Familie sind alle gesund, deshalb akzeptiere ich das einfach so. Fertig“, machte der 26-Jährige in einem Kicker-Interview deutlich.

Tyler Adams, der aus den USA kommt, wird auch in der Messestadt bleiben, wie er nach dem 0:0 gegen den 1. FC Köln sagte. „Dieses Jahr wird Weihnachten ein bisschen anders ablaufen. Leider ist es für mich nicht möglich in der kurzen Pause nach Hause zu fliegen“, bedauert der 21-Jährige. Normalerweise würde er, wie auch die meisten anderen, die Feiertage im Kreise der Familie verbringen. „Leider ist es aktuell zu gefährlich zu verreisen. Deshalb bleibe ich lieber hier.“ Seine Weihnachtsgeschenke habe der US-Amerikaner dieses Jahr alle online bestellt. Die Bescherung, wenn auch auf Entfernung, müsste damit zumindest gerettet sein.