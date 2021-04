Ohne Weydandt und Kaiser: So würdet ihr Hannover 96 gegen die Würzburger Kickers aufstellen

Hannover 96 hat am Donnerstag (18.30 Uhr) die Würzburger Kickers zu Gast in der HDI-Arena. Hendrik Weydandt, der vor dem Spiel gegen den Hamburger SV noch kurzfristig ausfiel, ist wieder "voll einsatzfähig", erklärte 96-Trainer Kenan Kocak am Mittwoch. Dennoch würden die SPORTBUZZER-User ihn nicht neben Marvin Ducksch in der Sturmspitze von Beginn an bringen.

Anzeige

Sein Startelf-Comeback soll nach Meinung der User Vizekapitän Mike Frantz geben. Der Mittelfeldspieler stand vor seiner Muskelverletzung zuletzt am 4. Spieltag gegen den SC Paderborn am 18. Oktober in der ersten Elf von 96-Coach Kocak. Nicht mit dabei sein soll ist Kapitän Dominik Kaiser. Welche Spieler ihr außerdem in eure Startelf gewählt habt, das erfahrt ihr in der Bildergalerie.