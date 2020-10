Gut für die Recken? Geisterspiel am Donnerstag bei den Eulen Ludwigshafen

Es war nur eine Frage der Zeit. Die Recken hatten schon damit gerechnet. Seit Montagnachmittag ist es nun offiziell. Um 15.45 Uhr verkündeten die Eulen Ludwigshafen auf ihrer Home­page, dass die Partie am Donnerstag gegen die TSV Hannover-Burgdorf (19 Uhr) in der Eberthalle ohne Zu­schau­er stattfinden muss. Ein Geisterspiel für die Recken! „Wir müssen die Entscheidung natürlich akzeptieren“, sagte Geschäftsführerin Lisa Heßler. Bislang waren 500 Zu­schau­er bei Spielen der Eulen zugelassen gewesen.

Die Neuinfektionsrate lag in Ludwigshafen gestern bei rund 70 – also im roten Bereich. Die Recken lassen sich davon nicht irritieren. „Wir beschäftigen uns nur sportlich mit Ludwigshafen und nicht mit dem, was nicht in unseren Händen liegt“, sagt Sportchef Sven-Sören Chris­to­phersen mit Blick auf das Geisterspiel.

Mit einem Sieg in Ludwigshafen wollen sie das ärgerliche Unentschieden gegen den Bergischen HC vom vergangenen Donnerstag aus den Köpfen spielen. Die Re­cken hatten nach Aufholjagd und folgender 30:27-Führung in den letzten 74 Sekunden der Partie noch drei Tore kassiert und so den möglichen dritten Sieg im dritten Heimspiel verdaddelt. Nach der vertanen Chance bietet sich in Ludwigshafen die nächste „Möglichkeit für ein positives Punktekonto – die wollen wir nutzen“, sagt Christophersen.

Recken trainieren in Northeim

Die Anreise nach Rheinland-Pfalz ist lang. Deswegen fahren die Recken auch schon am Mittwoch in den Süden. Nach dem Videostudium am Vormittag und dem Erhalt der Ergebnisse der heutigen Corona-Tests geht es mit dem Teambus auf die Autobahn. In der Swiss-Life-Hall kann die TSV am Mittwoch nicht trainieren, und die Gudrun-Pausewang-Halle in Burgdorf steht erst ab 15 Uhr zur Verfügung.

Zu spät für die Recken. Sie haben die Möglichkeit, in Northeim zu trainieren, von da geht es direkt ins Hotelquartier in Frankfurt. Am Donnerstag folgt die Weiterreise nach Ludwigshafen. Nach dem Spiel kutschiert der Bus die Spieler direkt wieder nach Hause.