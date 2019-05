Irres Interview von Formel-1-Legende Niki Lauda: Als er eine Reporterin mit "seinem" Ohr erschreckte

Lauda nahm ein Kipferl als sein Ohr

Und die Rennlegende plante etwas ganz Kurioses. "Ich hab mir aber vom Hotelbuffet ein Kipferl mitgenommen und das vorher ins Gras gelegt. Die fängt an: 'Mister Lauda, how is it to be here ...' Sag ich: 'Just a moment!', und geh ein paar Schritte ins Gras. Fragt sie: 'What are you doing?' Sag ich: 'Oh look, here's my ear!'", sagte Lauda.