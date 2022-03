Ökologie, Ökonomie und Soziales: RB Leipzig stellt Nachhaltigkeitskonzept vor

Leipzig. Fußball-Bundesligist RB Leipzig will an den Stellen nachhaltiger agieren und gestalten, an denen der Club direkt oder indirekt Einfluss nehmen kann. Das geht aus dem Nachhaltigkeitskonzept hervor, das am Mittwoch vorgestellt wurde. "Soziale, ökologische und ökonomische Verantwortung gehen Hand in Hand. Nachhaltigkeit und eine nachhaltige Club-Ausrichtung sind für uns unerlässlich, auch um langfristig als Verein sportlich und wirtschaftlich erfolgreich zu sein", sagte Vorstandschef Oliver Mintzlaff.

