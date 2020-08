Olá Lisboa! Traum über einen Sieg von RB Leipzig gegen Atlético Madrid

Auch von RB gegen AtlétiAtletivo Madrid. In der Mannschaftsitzung wirft Julian Nagelsmann seinen PS-starken Fuhrpark an die Leinwand, zu dem neuerdings auch vier Traktoren gehören. Dayot Upamecano hat die Botschaft „Gas geben, säen, ernten!“ nicht kapiert, fragt, was das soll und wo Ralf Rangnick ist. Damit ist Upa raus. Nagelsmann will mich in die Vierer-Kette stellen. Mein Hinweis, wonach ich mit meiner Pyramiden-Figur (Breite Füße,schmale Schultern) in die knapp geschnittenen Nike-Turnhosen geschossen werden müsste, perlt von Nagelsmann ab. Dann hält Oliver Mintzlaff seine zehnte Brandrede und bekommt von Florian Scholz eine goldene Kette mit einer großen 10 überreicht. Hat was von K(l)ette Nora, die einst an einem Modern-Talking-Brathendl hing. Im Spiel grätscht Diego Simeone beim Stand von 3:0 für RB den vierten Unparteiischen um.