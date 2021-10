"Schlimmer kann es nicht werden": Solskjaer nach ManUnited-Blamage gegen Liverpool am Boden

Noch nie in der Geschichte der Premier League verlor Manchester United im Old Trafford höher gegen den Erzrivalen FC Liverpool - und noch nie in seiner fast dreijährigen Amtszeit war der Druck auf United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer so groß. Die Klub-Legende muss nach der 0:5-Heim-Blamage gegen die "Reds" um ihren Job zittern. Nach der Pleite hat United als Tabellen-Siebter bereits acht Punkte Rückstand auf Tabellenführer Chelsea. Trotz einer Superstar-Mannschaft um Cristiano Ronaldo ist United am Tiefpunkt angekommen - das hat Solskjaer nach der Demütigung im eigenen Stadion auch unverholen zugegeben: "Wir wissen, dass wir am Tiefpunkt sind. Schlimmer kann es nicht werden", sagte der Norweger nach Spielende. Nationalspieler Harry Maguire entschuldigte sich sogar bei den Fans, die bereits früh in Scharen die Arena verließen, für die Leistung.

