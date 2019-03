Perfekt: Ole Gunnar Solskjaer erhält Dreijahresvertrag bei Manchester United

In 19 Spielen schaffte Solskjaer mit den Red Devils 14 Siege. Ed Woodward, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Manchester United, sagte: "Die Ergebnisse sprechen für sich. Er ist die richtige Person, um Manchester United nach vorne zu bringen."

Ole Gunnar Solskjaer wird bei Manchester United vom Interims- zum Cheftrainer befördert. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2022. "Vom ersten Tag an habe ich mich bei diesem besonderen Klub zuhause gefühlt", sagte der Norweger zu seiner Unterschrift. Der 46-Jährige hatte den Verini nach der Entlassung von Jose Mourinho im Dezember übernommen.

Solskjaer erzielte in seiner aktiven Zeit 126 Tore in 366 Spielen für Manchester United und schoss unter anderem 1999 das Siegtor im Finale der Champions League gegen den FC Bayern. Zuvor trainierte er in seiner Heimat den FK Molde.