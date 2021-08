Ole Werner bremst Erwartungen: Kiel-Neuzugang Lewis Holtby "wird noch etwas Zeit brauchen" 

Trainer Ole Werner von Holstein Kiel setzt große Hoffnungen in Neuzugang Lewis Holtby, warnt zugleich aber auch vor zu hohen Erwartungen an den Ex-Nationalspieler. "Er hat zuletzt im Mai gespielt, von daher wird er noch etwas Zeit brauchen", sagte der Coach des Tabellenletzten der 2. Bundesliga am Mittwoch in Kiel. Holtby war am Dienstag verpflichtet worden und zuletzt vereinslos. Der einstige Profi des Hamburger SV hatte zuvor zwei Jahre bei den Blackburn Rovers in Englands 2. Liga gespielt. In Kiel erhielt der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2023.

Anzeige