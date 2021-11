Berichte: Ex-Kiel-Coach Ole Werner soll neuer Trainer von Werder Bremen werden – Unklarheiten bei Vertrag

Ole Werner ist mittlerweile der klare Favorit auf den Trainerposten und die Nachfolge von Markus Anfang bei Werder Bremen . Das berichten die Bild und die Deichstube am Dienstag übereinstimmend. Danach will der Bundesliga -Absteiger den 33-Jährigen noch in dieser Woche und damit vor dem Duell bei Werners langjährigem Klub Holstein Kiel (Samstag, 20.30 Uhr/Sport1 und Sky) verpflichten.

Sollte es zu keiner Einigung zwischen den Parteien kommen, werden bei den Bremer auch weiterhin der ehemalige HSV-Coach Daniel Thioune und nach Deichstube-Informationen auch der Österreicher Gerhard Struber von RB New York als Trainer-Kandidaten gehandelt. Der bisherige Werder-Coach Markus Anfang war am Samstag zurückgetreten, weil die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt. Der 47-Jährige soll einen gefälschten Impfpass benutzt haben, was er selbst zuvor jedoch in einer Mitteilung des Klubs bestritten hatte.