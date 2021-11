Ole Werner offenbar Top-Kandidat als neuer Werder-Trainer - Vollzug erst nach Spiel gegen Ex-Klub Kiel?

Nach einem turbulenten Wochenende soll bei Zweitligist Werder Bremen wieder etwas Ruhe einkehren. Die Bosse um Sportchef Frank Baumann hoffen, so schnell wie möglich einen Nachfolger für Markus Anfang präsentieren zu können. Schließlich steht schon am Samstag (20.30 Uhr, Sky und Sport1) die Partie bei Holstein Kiel an.