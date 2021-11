Kommentar: Nach Verpflichtung von Trainer Werner - Nur ein neues Gesicht hilft Bremen nicht

Die Wahl von Werder Bremen auf Ole Werner ist eine gute. Dass der Trainer eine Mannschaft entwickeln und besser machen kann, hat der 33-Jährige bei Holstein Kiel gezeigt. Überraschend kratzte er mit dem Klub an der Bundesliga, scheiterte Ende Mai erst in der Relegation am 1. FC Köln. Er wird Werder nach turbulenten Wochen nicht nur sportlich den Halt geben, den der Verein braucht.