Ole Werners Wandel: Vor neun Jahren Australien, jetzt lockt das Pokal-Halbfinale

Vor gut neun Jahren, am 7. Februar 2012, stand der Fußball-Standort Kiel zuletzt derart im Zeichen des DFB-Pokals. Damals, als die noch viertklassigen Störche nach Sensationserfolgen gegen Cottbus, Duisburg und Mainz ebenfalls das Viertelfinale erreicht hatten. Mit 0:4 mussten sich die Nordlichter in heimischer Arena dem späteren Double-Gewinner Borussia Dortmund beugen.Ole Werner, an diesem Abend 23 Jahre jung, bekam vom Fußball-Trubel in seiner ansonsten vom Handball bestimmten Heimatstadt Kiel nichts mit. Er war zu dieser Zeit in Australien, wie der heute 32-Jährige am Montag in einer virtuellen Pressekonferenz vor dem Essen-Match erzählte.

Wieso ausgerechnet Australien? Ein Fußball-Legionär? Nein, der gebürtige Preetzer verbrachte auf dem fünften Kontinent ein Jahr mit Work & Travel. Als „Normalo“-Jungspund. Neun Monate arbeitete er in Sydney, danach reiste Werner quer durchs Land und machte einen Abstecher nach Indonesien, wie er vor Jahresfrist in einem Interview mit dem Störche-Magazin berichtete. Vorausgegangen waren unter anderem erste Kicker-Schritte als Steppke bei Fortuna Wellsee und Holstein Kiel (ab 2000). Mit 16 ging's für das Mittelfeld-Talent für ein Jahr in die Jugend-Akademie von Hertha BSC. Das Internatsleben an der Spree allerdings kam dem jungen Werner nicht entgegen. Zurück in Kiel platzten früh seine Träume von der Profilaufbahn. Die aktive Karriere endete 2009 nach einem Zwölf-Monats-Abstecher zum TSV Kropp wegen eines Hüftleidens.

Im Nicht-Fußball-Bereich schloss Werner nach der Schule eine Banklehre ab („ein kompletter Fehlgriff, was die Interessen angeht“) und holte das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nach („das Abitur auf regulärem Wege hätte ich nicht zustande gebracht, weil ich damals vom Kopf her noch nicht so weit gewesen wäre“).

Danach dann Australien statt Studium. Zu diesem Trip sei es eher durch Zufall gekommen, weil „ich bei meiner Bewerbung fürs Studium einige Unterlagen nicht mit eingereicht hatte. Folglich musste ich ein Jahr überbrücken“, so Werner. Das sich anschließende Studium der Germanistik und Wirtschaftswissenschaften finanzierte er unter anderem durch die Arbeit in einer Gärtnerei. Und durch den Einstieg als Trainer im Nachwuchsbereich der Störche ab 2013. Der Rest der Erfolgsstory ist bekannt. Am 24. Oktober 2019 wurde er dank klubintern nachgewiesener Qualitäten zum Cheftrainer des Zweitliga-Teams gekürt. „Nebenbei“ absolvierte der jüngste Chefcoach im deutschen Profifußball seine Fußballlehrer-Lizenz in Hennef. Nun also die Aussicht auf das Halbfinale im DFB-Pokal, versüßt mit Prämien aus der medialen Vermarktung in Höhe von rund vier Millionen Euro, und der fast surreale Traum vom Aufstieg in die Bundesliga, der mit einem weiteren Triumph beim HSV am kommenden Montag (20.30 Uhr) immer realere Konturen annehmen würde. Ein im Vergleich zu Werners bisherigem Leben fast raketenhafter Absprung in Richtung Ruhmeshalle.

Kneifen müsse er sich deshalb nicht, sagte der Coach am Montag. Zu schnelllebig ist auf der Gegenseite das zumeist auf Ergebnisse reduzierte Geschäft – keine Zeit zum situativen Genuss oder zur ausgiebigen Selbstreflexion. Ob Ole Werner auch Misserfolge aushält? Die norddeutsche Mentalität dürfte in diesen Momenten hilfreich sein. Vor allem aber seine Erfahrungen, die er abseits des geraden Weges im wahren Leben gesammelt hat. Und überhaupt: Kann es in dieser Saison noch echte Misserfolge im Zusammenhang mit der KSV Holstein geben? Die schillernde Seite der Konjunktiv-Medaille: Am 4. Mai feiert Werner seinen 33. Geburtstag. Für den 1./2. Mai sind die Pokal-Halbfinals terminiert, am 13. Mai wird das Cup-Finale in Berlin angepfiffen. Am 23. Mai endet die Zweitliga-Saison. Ist der Optimist zu kühn, der selbst in grauen Pandemie-Zeiten von einem Wonnemonat einer ganz neuen Dimension träumt?