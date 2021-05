Olimbs Tor reicht Wolfsburg nicht! Eisbären Berlin mit 2:1 deutscher Eishockey-Meister

Der Final-Fluch der Grizzlys Wolfsburg hält an, sie scheiterten auch im vierten Anlauf, bleiben in nunmehr 15 Final-Partien bei zwei Siegen kleben. Die Eisbären Berlin gewannen am Freitag das entscheidende Play-Off-Finalspiel mit 2:1 (1:1, 1:0, 0:0), holten sich den achten Titel, sind der 100. deutsche Eishockey-Meister und wieder alleiniger Rekordtitelträger. Mathis Olimb hatte zwischenzeitlich für die Gäste ausgeglichen, Mark Olver und Leo Pföderl trafen für den Favoriten. Wolfsburgs Jeff Likens musste seine Karriere ungekrönt beenden - nach 766 DEL-Partien und drei Finalteilnahmen, allesamt mit den Grizzlys. Er unterdrückte Tränen der Rührung mühsam, sagte: "Ich bin stolz auf diese Jungs, und auf meine Familie. Sarah, Jane, Tess, ich liebe euch. Keiner hat geglaubt, dass wir hier am Ende stehen würden, wir haben hart gekämpft, diese Jungs werden für immer mein Leben begleiten, ich bin glücklich, Teil dieser Mannschaft gewesen zu sein."

