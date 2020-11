Wegen Quarantäne für Hoffenheim-Team: Torwart Oliver Baumann verlässt DFB-Quartier

Nach mehreren positiven Corona-Tests bei der TSG Hoffenheim hat Torwart Oliver Baumann das Quartier der Nationalmannschaft in Leipzig verlassen. Der Hoffenheimer Keeper begebe sich in Absprache mit den zuständigen Gesundheitsbehörden ebenfalls in häusliche Isolation, teilte der DFB über Twitter mit. Baumann ist bislang noch ohne Länderspieleinsatz und wird damit beim Testspiel am Abend (20.45 Uhr, RTL) nicht im Kader von Bundestrainer Joachim Löw stehen. Anzeige

Die Hoffenheimer hatten zuvor weitere positive Ergebnisse aus der turnusmäßigen Testreihe am Dienstag bekannt gegeben. Betroffen sind nun auch der vom FC Schalke 04 ausgeliehene Mittelfeldspieler Sebastian Rudy, Ishak Belfodil und ein Mitglied des Trainerteams. "Wir können uns die Häufung nicht erklären", hatte sich TSG-Direktor Profifußball Alexander Rosen in einer Mitteilung des Vereins zitieren lassen. Man halte sich seit Wochen akribisch an das Hygienekonzept.